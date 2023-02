Hilfe aus Wülfrath Sechster Hilfstransport für die Ukraine

Die Freiwilligen, die sich aus Wülfrath auf den Weg machen, nehmen jedes Mal eine Tortur auf sich. Ziel ist es, die Hin- und Rückfahrt an einem, um Teile des Freitags verlängerten, Wochenende zu bewältigen. Immerhin stehen pro Hilfstransport plus Rückfahrt jeweils 3000 Kilometer mehr auf dem Tacho der Transporter, die vor Ort schlicht beweglicher sind als große Lastwagen und auch an den Grenzen schneller passieren können. Die da am Steuer sitzen, sind Freiwillige, die in eigenen Fahrzeugen in Richtung Krieg fahren. „Natürlich geht unterwegs die Sicherheit der Fahrer und Beifahrer vor“, sagt Schlieper. Zur Routine wird das Bauchgrimmen nicht.