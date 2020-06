Technische Optimierung : Abbiegeassistent macht „toten Winkel“ sichtbar

Wülfrath Besonders beim Abbiegen ist der so genannte tote Winkel tückisch: Befinden sich Fußgänger oder Radler in diesem Bereich, kommt es fast unweigerlich zum Unfall. Für mehr Verkehrssicherheit wurden jetzt sechs Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr mit modernen Abbiegeassistenten ausgerüstet, um diese Gefahr zu minimieren.

So lange es Automobile gibt, ringen Ingenieure und Techniker mit dem so genannten toten Winkel. Um diesen kleinen, aber bedeutsamen Bereich sichtbar zu machen, sind jetzt sechs Großfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr mit einem Abbiegeassistenten ausgerüstet worden. Dieses Utensil besteht im Wesentlichen aus zwei Elementen, nämlich einer Kamera oberhalb der rechten Fahrzeugseite sowie einem Bildschirm am Cockpit.