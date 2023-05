Unfall in Wülfrath Schwerer Crash bei Abbiegevorgang

Schwer verletzt wurde am Montagabend, 15. Mai, eine Wuppertalerin bei einem Abbiegeunfall in Wülfrath. Die 50-Jährige befuhr gegen 21 Uhr mit ihrem Daimler Chrysler A180 die Mettmanner Straße in Richtung Zentrum. Nach aktuellem Ermittlungsstand hatte sie die Absicht, nach links auf die „Alte Ratinger Landstraße“ abzubiegen. Laut Zeugenangaben missachtete sie den ihr entgegenkommenden und vorfahrtberechtigten BMW 550d eines 28-jährigen Wülfrathers und stieß frontal mit ihm zusammen. Dadurch drehte sich der Daimler um die eigene Achse und blieb entgegen der Fahrtrichtung auf der Mettmanner Straße liegen.