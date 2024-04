Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg in Wülfrath Die Nacht, als Bomben die Stadt zerstörten

Als es passierte, waren sie noch Kinder. Erinnerungen daran, wie die Bomben einschlugen, haben sie nicht. Dafür erinnern sie sich noch genau, wie es nach dem 26. März 1944 aussah: Trümmer bestimmten das Bild an der heutigen Goethestraße und Mettmanner Straße. Der schwere Angriff im Zweiten Weltkrieg jährt sich in diesem Jahr zum 80. Mal. Beim Arbeitskreis Stadtarchiv, bei dem sich einmal monatlich Hobby-Heimatforscher und alte Wülfrather treffen, um anhand historischer Aufnahmen ein Stück Wülfrather Geschichte festzuhalten, wurden in dieser Woche auch Bilder vom Bombenangriff angesehen.