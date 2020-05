Schutz für Schulkinder : Mund-Nasen-Bedecker für Grundschüler

Bunte Masken für die Grundschüler. Foto: Stadt Wülfrath

Wülfrath Auch für die Grundschüler geht es jetzt zurück ins geregelte Leben: Ab Donnerstag soll Beschulung wieder vor Ort stattfinden, nicht länger am keimischen Herd per Homeschooling. Damit sie in die Schulen können, brauchen sie Mund-Nase-Bedecker.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wülfrath Per Geldspende unterstützt von Lhoist, hat die Awo-Begegnungsstätte jetzt weitere Mund-Nase-Bedecker hergestellt. Die Näherinnen der Begegnungsstätte konnten mit dem gekauften Material mehr als 150 bunte Masken herstellen, die Wülfrather Grundschulen für ihre Schüler übergeben werden. Der stellvertretende Schuldezernent Mike Flohr nahm die Masken jetzt von den Awo-Chefs Conny Weimer und Peter Zwilling entgegen und bedankte sich für die „tolle Aktion, die rechtzeitig vorm Wiederbeginn des Schulunterrichts an den Grundschulen am Donnerstag realisiert werden konnte“.

(von)