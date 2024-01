Bildung in Wülfrath Es sind noch kurzfristig Plätze frei für Schulungskurse

Die Teilnahme an „Leben mit Demenz“ in der Awo an der Schulstraße 13. ist kostenlos. Start ist an diesem Freitag, 2. Februar, von 15 bis 19.30 Uhr. Der zweite Schulungstag erfolgt direkt im Anschluss am 3. Februar, 10 bis 14.30 Uhr. Der dritte Termin ist am 1. März, 15 bis 18 Uhr. Die Kursleitung hat Mabel Stickley.