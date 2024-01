Angebot in Wülfrath So kann man mit der Demenz leben

Die Diagnose Demenz bringt viele Veränderungen mit – sowohl für den Betroffenen selbst als auch für seine Angehörigen. Um mit den neuen Herausforderungen zurechtzukommen, gibt es viele Unterstützungsmöglichkeiten. Eine davon ist der Schulungskursus „Leben mit Demenz“. Er wird in Kooperation mit dem Landesverband Alzheimergesellschaften NRW, der AOK Rheinland/Hamburg, dem Sozialen Dienst der Stadt Wülfrath, der Awo Wülfrath und der VHS Mettmann-Wülfrath angeboten. Der Landesverband der Alzheimer Gesellschaften NRW unterstützt mit seinem Schulungskursus seit vielen Jahren Angehörige und Interessierte bei der Bewältigung der Herausforderungen und Aufgaben. In acht Einheiten à 90 Minuten verteilt auf drei Schulungstage wird Angehörigen und Interessierten die Möglichkeit gegeben, sich über Demenz zu informieren und auszutauschen. Es werden folgende Module behandelt: Medizinische Aspekte der Demenz, Menschen mit Demenz verstehen, gelingender Umgang mit den Betroffenen, Krisenbewältigung für Pflegende, Entlastungsmöglichkeiten für Angehörige, rechtliche und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten sowie Demenz zu Hause bewältigen. Die Teilnahme ist kostenlos. Er findet das nächste Mal im Februar am 2. (15 bis 19.30 Uhr) und 3. Februar (10 bis 14.30 Uhr) sowie am 1. März (15 bis 18 Uhr) in der Awo statt. Anmeldung bei der VHS per Mail an info@vhs-mettmann.de (Kursnummer J6110).