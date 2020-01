Praxiserfahrung am Wülfrather Gymnasium : Schulkiosk mit App und unter neuer Leitung

Wülfrath Der inzwischen vierte Jahrgang führt den Mensa-Betrieb am Gymnasium. Vom Erlös wird vor allem der Abi-Ball finanziert.

Es ist der vierte Jahrgang, der den Mensabetrieb in der Schule an der Kastanienallee sichert. „Am Montag, also am letzten Ferientag, haben wir die Mensa komplett durchgereinigt und die Warenlager aufgefüllt“, erzählt Lena Jansen, eines der etwa 40 aktiven Stufenmitglieder. In mehreren Schichten wird die Mensa von Montag bis Freitag betreut. Dabei bleibt nichts dem Zufall überlassen. „Der Plan sieht vor, dass wir einmal in der Woche groß einkaufen“, sagt Cedric Pohl. Die Brötchen allerdings kommen täglich frisch per Lieferservice und belegte Brötchen sind dann in den Pausen auch einer der wichtigsten Umsatzbringer. An einem Tag in der Woche gibt es Suppe.