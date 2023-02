Solidarität in Wülfrath Waffeln gegen eine Spende für Erdbeben-Opfer

Gözleme – das ist das türkische Wort für Waffel. Und davon wurden an der Sekundarschule Schule am Berg ganz viele für den guten Zweck gebacken, verkauft und gegessen. Die Schülervertreter und -vertreterinnen der Schule hatten einige Tage nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien den Wunsch, eine Spendenaktion für die Erdbebenopfer ins Leben zu rufen. Denn die erschütternden Bilder aus den Erdbebenregionen, die um die Welt gingen, ergriffen auch die Jugendlichen zutiefst.