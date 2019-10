Wülfrath : Diakonie eröffnet Schuldnerberatung

Daniel Niggemeyer und Vera Martin von der Bergischen Diakonie beraten in Wülfrath zu Schulden und Insolvenz. Foto: Carsten Pfarr

Wülfrath Neuer Standort ist das Seniorenstift Haus-August-von-der-Twer. Das Büro feierte jetzt offiziell Eröffnung.

Entschuldung, Neuorganisation der Haushaltsausgaben und Pfändungsschutz sind die wichtigsten Themen bei der Schuldner- und Insolvenzberatung in Wülfrath. Im Februar übernahm die Bergische Diakonie die kommissarische Leitung der Schuldnerberatung – offiziell startete die Betreuung am 1. Juli. Jetzt wurde die Eröffnung im Büro im Untergeschoss des Seniorenstifts Haus-August-von-der-Twer, Wiedenhofer Straße 16, gefeiert.

„Die Bergische Diakonie ist stark in Wülfrath verwurzelt“, sagte Vorstand Jörg Hohlweger in seiner Rede zur Eröffnungsfeier des Beratungsbüros. „Und es ist ein Zuspruch für unsere Kompetenz, dass wir mit dieser verantwortungsvollen Aufgabe betreut wurden.“ Seit Februar haben bereits 47 Wülfrather das Angebot in der neuen Beratungsstelle wahrgenommen, erste Fälle konnten positiv abgeschlossen werden.