Großbauprojekt in Wülfrath Erster Meilenstein für die neue Feuerwache

Es wird das bisher „mit Abstand teuerste Projekt, das die Stadt Wülfrath geplant hat“, wie Bürgermeister Rainer Ritsche sagt. Eine genaue Summe kann die Verwaltung noch nicht nennen, aber sicherlich wird es nicht in einer Größenordnung im einstelligen Millionenbereich bleiben, so Ritsche. Doch diese Investition ist zwingend notwendig, damit der Schutz der Bürger aufrechterhalten werden kann. Die Rede ist vom Neubau der Feuer- und Rettungswache auf dem alten Bahnhofsgelände in der Innenstadt. Am Mittwochmittag unterzeichnete Ritsche den Vertrag mit der neuen Projektsteuerung für das umfangreiche Bauvorhaben. Das sei der erste Meilenstein auf dem Weg, betonte das Stadtoberhaupt.