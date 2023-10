Abriss in Wülfrath Schrottimmobilie an Goethestraße verschwindet

Besprühte Fenster, abblätternde Farbe, Wildwuchs am oberen Fenster, eingeworfene Scheiben: Das alte Haus an der Goethestraße 20/Ecke Im Spring hat schon lange kein schönes Bild mehr abgegeben. Die Glanzzeiten, als dort noch das Café Anna Schirmke war, sind schon lange vorbei. Auch wenn sich daran noch viele Wülfrather als schönen Treffpunkt nach wie vor erinnern. Doch das Gebäude steht schon mehr als 20 Jahre leer. Die Schrottimmobilie direkt am Eingangsportal zur Innenstadt war für viele Menschen in der Stadt ein Ärgernis. Spätestens, seitdem der Bereich durch das Stadtentwicklungsprogramm, kurz „STEP“ aufgewertet wurde, fiel der Schandfleck richtig ins Auge.