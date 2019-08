Weinfest in Düsseldorf : Dorf Düssel feiert bei Schoppenwetter

Reiner Nüßler, Initiator Frank Hamann sowie Ulrich und Brunhilde Nüßler feiern bei bestem Weinfest- Wetter auf dem Kirchplatz. Foto: Tanja Bamme

Wülfrath Erstmal wurden ausländische Weine angeboten. Das will der Organisator auch im kommenden Jahr fortsetzen.

Wie eine romantische Filmkulisse wirkt das Weinfest in Düssel. Neun Holzbuden, die sich um die katholische Kirche St. Maximin schmiegen, fügen sich ins Ambiente perfekt ein. Ein Bild, das auch Initiator Frank Hamann sichtlich beseelt.

„Die Menschen kommen gerne nach Düssel, um hier in angenehmer Atmosphäre ein Glas Wein zu genießen“, ist sich der Gastronom sicher, der sein Fest vor vier Jahren aus der Taufe hob. Und obwohl er selbst als Gaststättenbetreiber der angrenzenden Kutscherstuben seltener Wein trinkt, kennt er sich aus mit den edlen Tropfen. „Nicht zuletzt wegen der Hilfe meiner Mitarbeiter und der treuen Stammkunden, die mir bei der Auswahl geholfen haben.“

Dabei findet man nicht nur echte Kenner unter den angereisten Genießern. Auch Besucher, die einfach nur das urige Dörfchen in all seiner Schönheit genießen wollen, suchen den Weg in Richtung Düssel. „Das Fest hat sich mit den Jahren etabliert. Mettmanner, Wuppertaler, Wülfrather und Gäste von weiter her feiern hier gemeinsam.“

Rund 900 Personen kommen bereits am Eröffnungsfreitag. Am Samstag sind es kaum weniger. Sogar am Sonntag füllt sich der Kirchplatz der sonnigen Temperaturen wegen sichtlich. Brunhilde, Ulrich und Reiner Nüßler schätzen das Miteinander auf dem Fest. „Wir wohnen auf der Düsseler Höhe. Man kommt hier hin und kennt sich. Das macht die Atmosphäre dieses Festes für uns so besonders.“

Neben erstklassigen deutschen Weinen hat sich Hamann auf Wunsch zahlreicher Besucher in diesem Jahr auch an ausländischen Tropfen versucht. Mit Erfolg, die aus Frankreich und Chile stammenden Weine kommen bei den Gästen gut an. „Im kommenden Jahr nehme ich noch italienische Weine mit ins Angebot auf“, ist sich der Organisator sicher, der somit auch dem Jahr 2020 ein Weinfest zuspricht. Bier sucht man auf dem Fest hingegen vergeblich. Und das soll auch in Zukunft so bleiben. „Dafür gibt es andere Feiern. Ich verkaufe hier nur Wein“, erklärt Hamann.

Entstanden ist die Idee zu dem Fest übrigens auf dem Düsseler Weihnachtsmarkt, der in diesem Jahr- am dritten Adventswochenende- in die fünfte Ausgabe startet. Dieser Markt, der ebenfalls vom Kutscherstubenchef ins Leben gerufen wurde, kam bereits im ersten Jahr bestens an. „Warum also nicht auch im Sommer ein Weinfest veranstalten“, dachte sich der Unternehmer. Für die kleineren Besucher gibt es beim Weinfest sogar Kutscherfahrten durch das Dorf. „Diese Kutschfahrten sind jedes Jahr ein voller Erfolg. Vielleicht werde ich im kommenden Jahr noch etwas mehr für Kinder organisieren“, überlegt Frank Hamann. „Hinter der Kirche wäre noch ausreichend Platz.“

