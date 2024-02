Regeln in Wülfrath Größere Schnittarbeiten nur noch bis Freitag erlaubt

Wülfrath · Am 1. März beginnt die Schonzeit für Vögel. Was Gartenbesitzer nun beachten sollten und was bis dahin noch erlaubt ist, erklärt die Stadt.

26.02.2024 , 15:22 Uhr

Kleiner Schnittarbeiten sind auch währned der Schonzeit erlaubt. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Der aktuelle Regen macht eigentlich wenig Lust auf Gartenarbeit. Wer seine Bäume und Sträucher aber noch schneiden muss, sollte sich ranhalten. Denn wie jedes Jahr beginnt am 1. März die Schonzeit, damit die heimischen Tiere in Ruhe brüten und ihren Nachwuchs großziehen können. Das gilt auch für private Gärten, wie Stadt nun noch einmal die Bürger informiert. Hecken, Gebüsche und andere Gehölze dürfen nicht abgeschnitten, auf Stock gesetzt oder beseitigt werden. Denn Gebüsche und Hecken bieten Unterschlupf für Vögel, Insekten und andere Kleinlebewesen. Alle heimischen Vogelarten gehören zu den besonders geschützten Arten. Ihre Nester und Verstecke dürfen nicht beschädigt oder zerstört werden. Bäume dürfen nur mit vorheriger Erlaubnis gefällt oder stark verändert werden, es sei denn, ein Vogel brütet darin: Dann darf der Baum nicht beschnitten werden. Erlaubt sind in der Schonzeit vom 1. März bis 30. September Form- und Pflegeschnitte: Hierbei wird nur der diesjährige, frische Zuwachs schonend zurückgeschnitten, um Hecken und einzelne Sträucher in Form zu halten. Diese Maßnahme ist ganzjährig zugelassen unter der Voraussetzung, dass keine Vögel in der betroffenen Hecke Nester bauen oder brüten. Sollte in der Schonzeit ein Baum stark verändert oder gar gefällt werden müssen, ist – wie außerhalb der Schonzeit auch – vorher ein entsprechender Antrag nach der Baumschutzsatzung der Stadt zu stellen. Das Formular ist auf der städtischen Homepage zu finden, ebenso wie die aktuelle Version der Baumschutzsatzung. Rückfragen beantwortet telefonisch oder per E-Mail Pascal Kaudewitz, Grünflächenmanager, Telefon 02058 18253, E-Mail p.kaudewitz@stadt.wuelfrath.de. Der Kreis Mettmann hat einen Flyer mit Tipps und Infos zum Rückschnitt herausgegeben. Den Flyer gibt es online oder auch an der Flyer-Wand im Eingangsbereich des Wülfrather Rathauses.

(RP/am)