Gemeinsam schafft man mehr in Wülfrath Rund um Kirche St. Jospeh entstehen neue Beete

Mit Unterstützung der Biologischen Station Haus Bürgel in Form einer biologischen Fachberatung und Begleitung wurde das Beet-Projekt geplant und vorbereitet. Nun geht es in einer Woche an die Umsetzung. Bereits am Freitag erfolgen größere Vorarbeiten mit schwerem Gerät, damit aus Rasenflächen Beete werden. Am Samstag und Sonntag sind dann alle Gemeindemitglieder sowie interessierte Wülfrather dazu aufgerufen, bei der Gestaltung der Beete mitzuhelfen. „Wir laden euch ein, an diesem Tag Hand in Hand mit uns zu arbeiten, unabhängig von euren gärtnerischen Fähigkeiten. Es ist eine Zeit des gemeinschaftlichen Engagements, des Lachens und der Schaffung bleibender Erinnerung“, heißt es in der Einladung. Das Projekt verschönere nicht nur die Umgebung der Kirche, sondern stärke auch die Gemeinschaft. Außerdem wird durch die Beete die Biodiversität in dem Umfeld gesteigert.