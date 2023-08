Denkmal in Wülfrath Schmachtenberg-Brunnen wird fit fürs Jubiläum gemacht

Am Carl-Schmachtenberg-Brunnen tut sich etwas. In der vergangenen Woche hatte die RP über das Denkmal zu Ehren des bergischen Heimatdichters Carl Schmachtenberg im Stadtpark berichtet. Wenig ansehnlich sah er aus. Parallel ist die Stadt jedoch bereits aktiv geworden, wie auf Nachfrage aus dem Rathaus mitgeteilt wird. So wurden die Steine des Brunnens von den Mitarbeitern des Baubetriebshofes vor rund einer Woche gereinigt. Nun sind sie schön hell, optisch macht das Denkmal im unteren Teil des Parkes direkt wieder etwas her.