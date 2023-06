Festival in Wülfrath Zwei Tage lang großes Spektakel

Daneben gibt es auch noch ein weiteres Kulturhighlight. „Die Drei“ – das sind die Amateurfotografen Peter Delvos, Fritz Reich und Burkhard Rüdiger. Sie zeigen in der Kathedrale selbst eine Auswahl ihrer Fotos, die in den vergangenen zehn Jahren seit Gründung der Fotogruppe entstanden sind. Unabhängig voneinander nähern sie sich ihren Motiven und tragen ihre Fotos mit der Vorgabe, sie einem breiten Publikum zu präsentieren, zusammen. Erstmals inspirierte die Fotografen das Thema „Rot“ der Neanderland-Biennale 2013 zu einer ersten Ausstellung eigener Bilder in verschiedenen Schaufenstern in der Wülfrather Innenstadt. Seitdem folgten viele weitere, etwa im Niederbergischen Museum oder im Haus des Sports.