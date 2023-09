Perspektiven in Wülfrath und Heiligenhaus Hier wartet vielleicht der Traumjob

Auf der Ausbildungsbörse der Schlüsselregion, zu der auch Wülfrath zählt, können Jugendliche sich bei den über 40 ausstellenden Unternehmen und vier Hochschulen direkt und persönlich informieren. Der Termin ist am 23. September von 10 bis 13 Uhr im EMKA Sportzentrum, Am Sportzentrum 1 in Velbert.