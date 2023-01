Gesundheit in Wülfrath Schlüsselregion bietet neues Programm

Die Gesundheitskurse der Schlüsselregion zeichnet eine besondere Vereinbarung aus: Die Kurskosten werden zur Hälfte von den teilnehmenden Schlüsselregion-Firmen und den Mitarbeitenden getragen. Durch das große Firmennetzwerk der Schlüsselregion kann eine Vielzahl an Kursen zu unterschiedlichen Zeiten angeboten werden. Viele angebotene Kurse dauern mehrere Wochen und finden einmal wöchentlich statt. Es gibt aber auch eintägige Angebote, zum Teil auch samstags. „So wollen wir allen Interessierten die Möglichkeit bieten, an den Kursen teilnehmen zu können“, erklärt Volkhausen. Der „Wellnesstag“ ist ein Beispiel dafür: Er findet an einem Samstag statt und dauert fünf Stunden.