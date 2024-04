Kabarettabend in Wülfrath „Die Scheibenwischer“ sorgen für reichlich Lacher mit ihren Parodien

Wenn der tägliche Blick in die Nachrichten mehr Bauchschmerzen als Hoffnung verbreiten, wird es Zeit für einen Perspektivwechsel. Daran erinnerte Hendrik Schlieper bei der Scheibenwischer-Premiere im ausverkauften Saal der evangelisch-reformierten Gemeinde. Krieg in der Ukraine und im Gazastreifen, „und wenn wir Pech haben, sitzt Ende des Jahres wieder ein Dödel im Weißen Haus“, so Schlieper. „Und zu Hause ist es ja auch nicht besser“, bemerkte er prompt. Seit Corona, habe er gelesen, habe deutschlandweit der Verbrauch von Klopapier zugenommen. „Vier Rollen pro Kopf. Ich frage mich nur, wieso pro Kopf“, sagte er und entlockte dem Publikum damit den ersten Schmunzler des Abends. Sein Fazit: „Wir brauchen einen Tapetenwechsel.“ Und dazu luden die Scheibenwischer schließlich ein. Für knapp zwei Stunden ließ das Kabarett die Sorgen vergessen und das Publikum herzhaft lachen.