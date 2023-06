Ambitionierte Ziele in Wülfrath Wülfrath radelt sich zu einem neuen Rekord

Rund 209 Radelnde in 24 Teams sorgten für diesen Erfolg und traten ordentlich in die Pedale. Damit schafften sie über 10.000 Kilometer mehr als 2022. Damals kamen die aktiven Teilnehmer nämlich auf 40.940 Kilometer. Allerdings waren es im vergangenen Jahr auch weniger Radfahrende, nämlich nur 140. Insgesamt wurden im Aktionszeitraum acht Tonnen CO 2 eingespart.