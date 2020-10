Nachhaltigkeit in Wülfrath : Wülfrather nutzen vorbildlich das Schadstoffmobil

Wülfrath Neben leicht wieder verwertbaren Materialien wie Glas, Papier oder Grünabfall gibt es problematischere Stoffe, deren Entsorgung kein Fall für die graue Restmülltonne ist. Dafür ist in Wülfrath das Schadstoffmobil im Einsatz.

Am Schadstoffmobil herrscht ein stetes Kommen und Gehen. Alle halten sich vorbildlich an die Vorschriften. Keiner kommt ohne Maske, alle halten Abstand und warten geduldig, bis Platz ist, um die Schadstoffe abzugeben. Peter Wolf hat abgelaufene Medikamente dabei. „Ich habe mir meine Hausapotheke vorgenommen und einmal genau durchgeschaut, was noch in Ordnung ist“, erzählt er. „Alle abgelaufenen Medikamente habe ich aussortiert.“ Da man so etwas nicht so oft tue, falle schon einiges an Medikamenten an. „Man hat ja im Laufe der Zeit so das eine oder andere Zipperlein, gegen das man Tabletten bekommt“, meint Peter Wolf lächelnd. „Und wenn das Zipperlein dann wieder verschwunden ist, liegen die restlichen Tabletten nur noch herum und werden vergessen.“ Beim Schadstoffmobil sind sie da sicher besser aufgehoben.