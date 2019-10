Korrekte Mülltrennung in Wülfrath : Das Schadstoffmobil kommt

Wülfrath Wülfrather können Dinge wie lösungsmittelhaltige Farben und Lacke entsorgen.

Einmal im Monat kommt das Schadstoffmobil nach Wülfrath. Der nächste Termin dafür ist Dienstag, 15. Oktober. Die Annahme von Schadstoffen am Mobil findet an drei verschiedenen Standorten statt.

Erste Anlaufstelle ist in Rohdenhaus, Am Kliff/Ecke Angerweg, 14 bis 15 Uhr; anschließend geht es nach Düssel an den Dorfplatz, 16 bis 17 Uhr, sowie von 17.30 bis 19 Uhr an den Parkplatz neben dem Pflegeheim der Bergischen Diakonie Aprath, Am Rathaus 7. Angenommen werden Dinge wie Abbeizmittel, Abflussreiniger, lösungsmittelhaltige Farben und Lacke, Frost- und Holzschutzmittel, Leuchtstoffröhren, Pflanzen- und Rostschutzmittel oder WC-Reiniger.