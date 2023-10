Sanierung in Wülfrath Die Glocken sind abgehängt

Der Bohrer dröhnt, Bröckchen fallen durch den Spalt des Holzbodens am Aufgang zum Glockenturm. In der Stadtkirche wird aktuell schwer gearbeitet. Und das ist gar nicht so einfach. Denn der Arbeitsplatz für die vier Männer der Wülfrather Firma „SMB – Stahl- und Metallbau“ ist eng. „In der Kirche zu arbeiten ist eine Premiere für uns“, sagt Betriebsschlosser Dieter Hochberger. Gemeinsam mit Metallbaumeister Florian Jäger, Metallbauer Hyssein Rahimi und Azubi Joan Munoz ist er dafür verantwortlich, den Glockenstuhl im Turm zu demontieren. Und sie liegen im Plan. Die alten Träger und der Stahl-Glockenstuhl sind bereits abgebaut, die Stahlglocken aus der Hängung rausgenommen. Immerhin müssen sie am 7. November raus, um Platz für die neuen Bronzeglocken zu machen. Dafür haben die Männer extra eine Spezialanfertigung ausgetüftelt. Über ein Metallgestell werden die Glocken durch das Loch im Turm nach vorne zum Gerüst geschoben, damit sie mit dem Kran nach unten transportiert werden können.