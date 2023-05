Kultur in Wülfrath Wie einige Extra-Stunden in der Schule zu Kunst werden

Ob Hobby oder nicht, Pädagogin Angela Köhler ist überzeugt, dass das Samstagsatelier in den Schülern viel mehr bewirkt als seichte Beschäftigung. Sich einmal im Monat freiwillig sechs Stunden am Stück Zeit zu nehmen, um mit dem Input verschiedener Künstler und Workshops, seine Kreativität zu entfalten, sei auch für die persönliche Entwicklung der Schüler wichtig. „Die Schüler lernen über die Kunst ganz anders zu denken“, ist auch Erik Schmittmann überzeugt. Er ist Initiator des Samstagsateliers am Wülfrather Gymnasium, rief 2008 das Angebot ins Leben und ist ihm noch heute verbunden, obwohl er seit nunmehr fünf Jahren schon an einer anderen Schule unterrichtet. Dass sein Projekt noch immer am Leben gehalten wird, freue ihn besonders. Auch Angela Köhler, die gemeinsam mit ihren Kolleginnen des Fachbereichs Kunst, Anke Klevels und Angelica Stöcker, das Samstagsatelier leitet, ist mit dem Ergebnis des diesjährigen Samstagsateliers zufrieden. Es seien wieder tolle Werke entstanden, auch die ihre Schüler stolz sein könnten. Verändert habe sich die Art des Ausdrucks in der Kunst bei den Schülern nicht, sagt Köhler. „Was sich allerdings seit der Pandemie ganz deutlich verändert hat, ist, dass die Kinder heute keine Geduld mehr haben.“ Die Pädagoginnen müssten viel mehr noch als in den Jahren zuvor steuern und die Gruppe anleiten. „Das kann bei 65 Schülern ganz schön anstrengend sein.“