Wülfrath : Sängerkreis präsentiert Liebeslieder der Jahrhunderte

Wülfrath Für sein Herbstkonzert im Jubiläumsjahr holt sich der Chor Unterstützung von den Young Voices und aus Bondues.

(isf) In diesem Jahr feiert der MGV Sängerkreis Wülfrath sein 135-jähriges Bestehen. Damals hatte sich der Wülfrather Männerchor in der Gaststätte „Am Müllerbaum“ gegründet. Daher ist für Samstag, 5. Oktober, etwas ganz Besonderes geplant. Unter dem Motto „Liebeslieder durch die Jahrhunderte“ gibt der Sängerkreis ein Herbstkonzert im Paul-Ludowigs-Haus in Rohdenhaus. Bei diesem wird auch der befreundete Chor „Corale La Cecillienne“ aus Wülfraths Parnterstadt Bondues sowie die Wülfrather Sangesfreunde „Young Voices“ mitwirken.

Mit dem französischen Chor verbindet den Sängerkreis seit 2001, den Beginn der Städtepartnerschaft, eine langjährige Chorfreundschaft. „Der gemischte Chor begeistert mit seinen 50 Sängern das Publikum mit modernen, abwechslungsreichen Programmen“, teilt der MGV mit. Zuletzt hätten die beiden Chöre 2017 zur offiziellen Einweihung des neuen Wülfrath-Weges in Bondues sowie dem 120-jährigem Jubiläum von „La Cecilienne“ in Frankreich gemeinsam auf der Bühne gestanden.

Beim Herbstkonzert des MGV zu hören sind verschiedene Liebeslieder aus den Jahrhunderten, die zeigen, wie vielfältig die Liebe Einzug in die musikalische Literatur vom frühen 15. Jahrhundert bis in unsere heutige Zeit gehalten hat. Die musikalische Leitung des Vereins liegt seit dem Februar 2019 bei Stefan Steinröhder.

Karten für das Herbstkonzert am 5. Oktober, ab 17 Uhr im Paul-Ludowigs-Haus, Am Sportplatz 26, sind ab sofort im Kartenvorverkauf für 14 Euro erhältlich, an der Abendkasse sind es 16 Euro, Kinder bis 14 Jahre zahlen zehn Euro. Sie sind zu bekommen bei Schlüters Genießertreff (Wilhelmstraße 131a), Goldschmiede Goldberg (Wilhelmstraße 155), Brillonette Reichard & Kunert (Wilhelmstraße 153), Am Kliff 21 im Kiosk von Rohdenhaus und bei allen Sängern.