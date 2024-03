Politik in Wülfrath Sabrina Proschmann stellt sich für SPD zur Europawahl

Manfred Hoffmann, SPD-Fraktionschef, stellte in seinem Bericht dar, wie eng und vertraut die Zusammenarbeit von Fraktion und Partei funktioniert. Kritik übte Hoffmann am „Dickicht der Förderprogramme“. Diese unterstützen weniger die Stadt, sondern binden vielmehr zu große Kapazitäten in der Verwaltung. „Die Städte müssen endlich substanziell finanziell entlastet werden“, fordert Hoffmann. Das zeige sich auch bei den aktuellen Haushaltsberatung. Er räumte mit dem „Generationenmythos“ auf: „Das Sparen der letzten Jahre hat die Infrastruktur belastet. Wir müssen Geld in den Wohnungs- und Straßenbau sowie in den Ausbau von Kitas und Offenen Ganztag an den Grundschulen stecken. Wir müssen der nächsten Generationen eine lebenswerte Stadt hinterlassen!“