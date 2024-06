Neue Gemeinde in Wülfrath Begegnungsfest in Kirche in Rohdenhaus

Seit fast drei Monaten gibt es bereits eine weitere Gemeinde in der Kalkstadt. Die rumänisch-orthodoxe Kirche hat ihre Heimat in St. Petrus Canisius in Rohdenhaus gefunden (wir berichteten). Der zuständige Priester, Catalin-Ionel Dranca, lebt mit seiner Familie bereits in Flandersbach. An diesem Samstag, 29. Juni, 12 Uhr, gibt es nun eine offizielle Eröffnung und Einweihung mit einem Begegnungsfest, zu dem beide Gemeinden herzlich einladen.