Konzert in Wülfrath : „Rubber Soul“ lassen die Beatles aufleben

Die Beatles-Coverband „Rubber-Soul“ spielt am Freitag im WüRG-Haus. Foto: H. Buschorn

Wülfrath Die Coverband ist am Freitag zu Gast bei der WüRG am Hammerstein. Authentisch spielen sie die legendären Songs der „Fab Four“. Es gibt noch Karten.

Von Anna Mazzalupi

„Rubber Soul“ heißt das sechste Album der Beatles aus dem Jahre 1965. Und Rubber Soul heißt die Beatles-Coverband aus Wermelskirchen, die in klassischer Formation, mit authentischem Klang der Instrumente und dem unverwechselbaren Satzgesang der Beatles die Zeit ihrer Idole wieder auferstehen lassen. Die Gruppe spielte zuerst wie alle Bands in Musikkneipen, kleinen Pubs und Clubs.

Doch Rubber Soul zählt mittlerweile ohne Zweifel zu den besten Beatles-Coverbands im Land. Ob bei dampfenden Club-Konzerten oder als Headliner bei großen, überregional bekannten Stadtfesten mit Tausenden Besuchern vor der Bühne – die Band liefert stets die perfekte Show ab. Hier wird mühelos am Zeitrad gedreht. Denn wenn die Band aufspielt, werden sofort die Beatles-Livekonzerte lebendig und das Publikum fühlt sich augenblicklich in die aufregende Atmosphäre des Hamburger Starclubs oder des Cavern-Clubs in Liverpool versetzt. Und wenn die Zuhörer das typische „Yeah, yeah, yeah“ erwidern, dann ist der Zeitgeist der Sechziger-Jahre völlig erwacht.

Auf wechselndes Outfit und Kostümierung wird bei den Protagonisten allerdings ganz bewusst verzichtet: Es geht der Band an erster Stelle um die musikalisch, authentische Darbietung und dem unverwechselbaren Groove, den die Songs haben. Das hat Priorität und nicht das Band-Outfit. Darum treten die Protagonisten stets schlicht, in schwarzen Anzügen, weißen Hemden und schwarzen Krawatten auf – so wie es von den Beatles in ihren Anfängen immer getragen wurde.

Ihr Motto ist ebenfalls schlicht, aber prägnant: „Lieber gut interpretiert, als schlecht imitiert.“ Deswegen wird auch bei den vorgetragenen Liedern grundsätzlich nichts hinzugefügt oder weggelassen. Auch Eigeninterpretationen oder Computereinspielungen – Fehlanzeige, nichts von alledem. Ehrliche Handarbeit ist hier das Motto. Die Besucher ihrer Konzerte, die übrigens altersmäßig immer sehr gut gemischt sind, sind sich deshalb stets einig: „Hervorragend, absolut echt. Genau so muss es damals gewesen sein, als die Fab Four aus Liverpool mit ihrer Musik die Welt eroberten. Ruhig stehen bleiben geht dabei einfach nicht! Hier fühlt man, wie die Musik der Band aller Bands sofort ins Herz und in die Beine geht.“

Davon können sich auch Fans und Besucher am kommenden Freitag ünerzeugen, wenn Rubber Soul im Haus der Wülfrather Rockmusiker Gemeinschaft am Hammerstein zu Gast sind. Am 23. September, ab 20 Uhr spielt die Band in Wülfrath. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten kosten 14 Euro im Vorverkauf und 16 Euro an der Abendkasse.