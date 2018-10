Wülfrath: Rotes Kreuz ehrt verdiente Jubilare

Wülfrath : Wülfraths Rotes Kreuz ehrt verdiente Jubilare

André Neuwerger (l.) ist 15 Jahre und Christian Pietsch 20 Jahre Mitglied des Roten Kreuzes in Wülfrath. Alle anderen Jubilare waren nicht anwesend und sind daher auch nicht auf dem Foto. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

WÜLFRATH Der Ortsverein dankte bei seiner Mitgliederversammlung sechs Mitgliedern für ihre Treue. Zugleich zog er eine positive Bilanz.

Von Thomas Peter

Die Abteilungsleiter berichteten über das vergangene Geschäftsjahr, neue Kassenprüfer wurden bestimmt. Vorstandswahlen gab es diesmal nicht, die finden nur alle drei Jahre statt. So hatte Sebastian Dahms im vergangenen Jahr den Vorsitz von Wolfgang Peetz übernommen.

„Unser Fußabdruck in Wülfrath ist groß, wird aber kaum wahrgenommen“ beschrieb Sebastian Dahms die vielfältige Tätigkeit des Vereins. Neben dem Bereitschaftsdienst an der Henry-Ford-II-Straße, der Rettungs- und Krankentransporte durchführt, betreibt das DRK noch drei weitere Standorte in der Stadt.

Info Fachanwältin bietet Beratung für Sozialrecht Was? Am Dienstag, 18. Dezember, gibt es wieder eine sozialrechtliche Beratung beim DRK Wülfrath. Wie? Für den genannten Termin können kostenlose Beratungsgespräche mit der Fachanwältin für Sozialrecht Juliane Hilbricht aus Solingen vereinbart werden. Kontakt Telefon 02058 3390.

Da ist zum einen die Kindertagesstätte in den Eschen, die vom DRK betrieben wird und 2019 ihr 30-jähriges Bestehen feiert. „Das ist einmalig im Kreis Mettmann“, sagte Dahms.

Um pünktlich zum Geburtstag fertig zu sein, wurde schon in diesem Jahr mit der Ertüchtigung der Einrichtung begonnen. Das Badezimmer wurde mit einem Zuschuss von der Stadt erneuert, ebenso die Küche neu gemacht. Als nächstes steht die Sanierung der gesamten Außenanlage an, inklusive Grünflächen und neuen Spielgeräten. „Eben das komplette Programm, – und das in Zeiten, wo bei der Stadt gespart werden muss“ sagte Sebastian Dahms nicht ohne Stolz.

Die Schuldnerberatung ist eine Pflichtaufgabe jeder Kommune. In Wülfrath wird diese Aufgabe vom DRK im Auftrag der Stadt wahrgenommen. Auch das ist einmalig im Kreis. Erst im Sommer war die langjährige Schuldnerberaterin Dagmar Peetz in den Vorruhestand gegangen und hilft seitdem, ihre Nachfolgerin Tatjana Meixner einzuarbeiten. Die Schuldnerberatung ist beim DRK gut aufgestellt, hilft sie doch den „sozial Schwächsten“, aus einer verzweifelten Situation wieder herauszukommen.

Das vierte Standbein des Ortsvereins ist Kleiderkammer, die auch in anderen Städten vom DRK betrieben wird. Gut erhaltene Kleidungsstücke werden gesammelt oder abgegeben, und anders als etwa in Erkrath nicht pro Tonne verkauft, sondern an Bedürftige Wülfrather verteilt. „Rund 10.000 Kleidungsstücke geben unsere Damen im Jahr an die Bürger aus“ – da staunte selbst Sebastian Dahms. Aktuell hat der Ortverein 21 hauptamtliche und 649 fördernde Mitglieder. Dazu kommen die 34 Ehrenamtlichen, die von der Bevölkerung gemeinhin als „Sanitäter“ wahrgenommen werden.