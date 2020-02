Fünfte Jahreszeit : 4000 Narren feiern fröhlich in Rohdenhaus

4000 Narren feiern fröhlich in Rohdenhaus

Mit beim Zug dabei war auch das Team für alle Felle. Sie waren als Tiger, Pinguin, Kuh sowie Elefant, Eisbär und Co. unterwegs. Foto: Lisa Ringelsiep

Wülfrath Die Stimmung war prima, das Regenwetter konnte den närrischen Teilnehmern den Rosenmontag nicht vermiesen. Nach dem Zoch gab’s Party pur.

(liri) Blende Stimmung in Rohdenhaus: Die Teilnehmer des Rosenmontagsumzuges ließen sich ihre gute Laune nicht vom Wetter verderben. In kunterbunten Kostümen und mit fröhlichen Sprüchen feierten sie Karneval.

Um 14 Uhr begann die Aufstellung der Wagen am Paul-Ludowigs-Haus, ab 15.11 Uhr startete dann der Zoch, den die Kalkstadt Narren organisierten. Dieses Jahr stand er unter dem Motto: „Ihr werdet lachen, Danielle I. wird’s alleine machen“. Die Zugteilnehmer kamen fantasievoll kostümiert und mit insgesamt 20 geschmückten Wagen am Treffpunkt zusammen. Unter ihnen unter anderem Wagen der Feuerwehr sowie von den „Motorsportfreunde Neandertal. Party-Musik begleitete den zweistündigen Umzug. Etwa 4000 Jecke am Straßenrand freuten sich über Kamelle und weiteres Wurfgut. Von überall ertönte ein kräftiges: „Helau“.