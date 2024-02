Karneval 2024 in Wülfrath Rosenmontagszug führt zu Straßensperrungen

Das närrische Highlight für die Wülfrather Jecken ist der Rosenmontagszug. Er zieht am Montag, 12. Februar, durch die Straßen von Rohdenhaus. Um 14 Uhr stellen sich die Zugteilnehmer am Paul-Ludowigs-Haus auf, damit es pünktlich gegen 15 Uhr los gehen kann zu den verkleideten Zuggästen entlang der Zugstrecke. Sie können sich bereits ab 13.30 Uhr bei Musik vor der Kalkstadtnarren-Zentrale Am Kliff auf den „Zoch“ einstimmen.