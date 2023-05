Müllentsorgung in Wülfrath Jetzt können Bürger die Gelbe Tonne selbst abholen

Weil also noch viele Haushalte auf ihre Gelbe Tonne warten, haben sich die Abfallberatung der Stadt Wülfrath und die RMG, neben der Anlieferung an den Grundstücken, noch auf eine zusätzliche Ausgabe an zentraler Stelle im Stadtgebiet geeinigt. Mit der nachträglichen Verteilung wird die RMG am kommenden Montag, 15. Mai, beginnen. Bis zum 3. Juni sollen dann alle bestellten Tonnen verteilt sein.