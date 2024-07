Gehör verschaffen in Wülfrath Dem Glasfaser-Überbau muss Einhalt geboten werden

Zum Thema Fachkräftemangel, das die Stadt selbst auch zu spüren bekommt – etwa bei unbesetzten Stellen in der Verwaltung oder auch in den städtischen Kitas – berichtete Griese, dass die Bundesregierung mit einer Fachkräftestrategie auf eine bessere Ausbildung, Qualifizierung, Weiterbildung, mehr Frauen in Erwerbsarbeit und Fachkräftezuwanderung setzt. Aktuell werde besonders intensiv versucht, mithilfe des Jobturbos die ukrainischen Geflüchteten in Arbeit zu bringen.