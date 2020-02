Kinderbetreuung in Wülfrath : 4,5 Millionen Euro für fünfzügige Kita

Wülfrath (von) Ein überaus freudiges Ereignis steht nun an der Schulstraße bevor. Denn an der Schulstraße entsteht die neue städtische Kita. Offensichtlich planmäßig geht der Bau voran, Freitag, 21. Februar, lädt die Verwaltung jetzt zum Richtfest ein.

Alle am Bau Beteiligten gehen davon aus, im Zeitrahmen fertig zu werden. Zum Stand der Dinge: Die Notabdichtung auf dem Dach ist fertig, sodass in Kürze mit der Dachdämmung weitergemacht werden kann. Der Rohbau ist abgeschlossen, ein paar Fenster sind bereits verbaut. Im Innenbereich werden derzeit die Elektroleitungen verlegt, in der Gesamtbetrachtung ist die Elektroinstallation zu mehr als einem Drittel fertig. Die Installation von Heizung-, Lüftung- sowie Sanitärinstallation läuft und ist ebenfalls zu etwa einem Drittel absolviert. Als nächstes werden Fassade, Dach, Hausanschluss und Grundleitungen im Außenbereich in Angriff genommen und die Arbeiten an den Fenstern fortgesetzt. Foto: abz