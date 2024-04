Gut versorgt in Wülfrath Rettungsdienst hat einen neues Fahreug

Auch hier steigen die Anforderungen, das Aufgabenfeld wird komplexer. Umso wichtiger ist es, dass die Mitarbeiter hier nicht nur über den neusten Wissenstands, sondern auch den modernsten Ausstattungszustand verfügen. Dafür wurde in Wülfrath ein neues Rettungsfahrzeug in dieser Woche an der Feuer- und Rettungswache Wülfrath an der Wilhelmstraße in Empfang genommen. Bei dem Termin mit Bürgermeister Rainer Ritsche und Sebastian Schorn, Dezernent für die Feuerwehr und den Rettungsdienst, wurden die Schlüssel zu dem modern ausgestatteten Rettungswagen (RTW) übergeben.