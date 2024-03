Säuberungsaktion in Wülfrath Abfalltonnen erhalten eine Reinigung

Deshalb komme irgendwann der Tag, an dem die Tonne, egal ob Restmüll- oder Biotonne, eine saubere Dusche gut gebrauchen kann. Seit einigen Jahren bietet die Stadt daher den besonderen Service der mobilen Tonnenreinigung an. Die Tonnenreinigung funktioniert ganz einfach: Am Tag der Müllabfuhr fährt die spezielle Waschmaschine für die Tonnenreinigung auf der gleichen Route wie die Müllfahrzeuge. Die fahrbare Tonnendusche hebt den leeren Behälter, ähnlich wie ein Müllwagen, hydraulisch hoch und reinigt ihn dann in einem komplett geschlossenen System mit 150 bar Wasserdruck. In nur zwei Minuten ist die Tonne frisch geduscht und sauber.