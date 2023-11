Netzwerktreffen Reparieren statt wegwerfen schützt die Umwelt

Ein Beispiel, wie es Repaircafés sicher nicht so oft erleben. Meist sind die Geräte tatsächlich kaputt und die Besitzer finden keinen Handwerker, der diese Sachen noch reparieren kann oder will. Wegwerfen, neu kaufen wird empfohlen. Um dem entgegen zu wirken, haben sich in vielen Städten Repaircafés gegründet, in denen ehrenamtliche Reparateure versuchen, so viele Dinge wie möglich vor dem Wegwerfen zu bewahren.