Technik und Umwelt : Repair Café im Makerspace online für jedermann offen

Wülfrath Ressourcen schonen, Geld sparen, Kuchen essen und dabei noch etwas lernen – all das gleichzeitig können Schüler, Eltern, Lehrer und Besucher aus Wülfrath und Umgebung beim Repair Café der FASW. Geschraubt, gelötet und repariert wird wie immer, Anmeldungen laufen derzeit online.

Nicht nur aus Gründen der Ressourcenschonung sollte vom Toaster bis zur Tischlampe so manches Stück, dass temporär seinen Geist aufgegeben hat, nicht gleich entsorgt werden. Häufig ist es ebenso eine Geldfrage, denn zwischen Investition für Neuanschaffung und Reparatur liegt oft ein Unterschied. Allerdings verfügt nicht jeder über das technische Know how plus Werkzeug - weshalb das Repair Café im Makerspace so beliebt ist.

Die Einrichtung muss zwar, bedingt durch die Auflagen der Corona-Epidemie, zurzeit ohne Publikum stattfinden. Deshalb läuft vieles online, etwa die Anmeldung des Reparierguts. Instandgesetzt wird weiterhin – auch in Zeiten derQuarantäne. „Wer Hilfe bei der Reparatur von technischen Geräten wie Mixer oder Staubsauger braucht, findet diese in derzeit veränderter Form weiter im Repair Café“, das Prozedere ist wie folgt: In einer E-Mail an repaircafe@fasw.de wird kurz das Problem, das es mit Leuchte, Bügeleisen und Co. gibt, skizziert und und Kontaktangaben gemacht. Dann nämlich kann ein Termin zur Übergabe des defekten Geräts an der Düsseler Straße 21 vereinbart werden – und erfahrene Techniker, engagierte Schüler und ambitionierte Selbermacher helfen ganz normalen Leuten, ihre technischen Geräte wieder auf Vordermann zu bringen.