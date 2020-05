300.000 Euro für Renovierung und Umgestaltung in Düssel : Umgestaltung Kindergarten Düsseler Tor

300.000 Euro für Renovierung und Umgestaltung in Düssel

Wülfrath Im zweiten Bauabschnitt am „Hundertwasser-Kindergarten“ der evangelischen Kirche sollen jetzt Fassaden plus Spielflächen neu gestaltet werden. Für diese Maßnahmen stehen 300.000 Euro sowie drei Monate Zeit zur Verfügung.

„Das Kleid ist nicht mehr in Ordnung“ sagt Baukirchmeister Manfred Hoffmann prosaisch über die Fassade, die als Gesicht des Gebäudes aufgehübscht werden muss. Wobei es nicht nur um die Optik geht. „Die Mängel, die bei der Umsetzung der Baupläne einst bauhandwerklich entstanden, müssen jetzt behoben werden.“ Bereits 2017 musste der Boden der Turnhalle aufgenommen werden, da er schimmelte. Auch beim Bau der Attika sind Löcher entstanden, in die Wasser lief. „Und sich sammelndes Wasser ist Gift für jeden Bau.“ Mit diesem Aufwand und Umfang zu sanieren, ist „eine Investition in die Zukunft“ und ein Zeichen der evangelisch reformierten Kirchengemeinde, dass sie zum Gebäude steht.