Konzert in Wülfrath „Remember Johnny“ spielen im Kulturbistro Cashs Songs

Klaus Sonntag am Schlagzeug und Oliver Janke am E-Bass sind die Garanten für den typischen „Boom Chicka Boom“-Sound des Altmeisters. Punktuelle Gitarrensoli von Jörg Kartschewski erinnern an das Gitarrenspiel von Luther Perkins und Sascha Jung rundet mit überzeugendem Bariton in der Stimme den Sound der Band ab. Ehrlich, tief, schwarz und sonor konzertieren sie die Songs der amerikanischen Ikone. Für alle Fans des Altmeisters und solche, die noch nie einem Konzert von Johnny Cash beiwohnen konnten, bringt die Band den Sound Johnny Cashs zurück auf die Bühne. Das Kulturteam der Awo hält wieder Currywurst und Käsebrötchen bereit sowie Getränke für jeden Geschmack.