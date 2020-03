Klar Schiff machen in Wülfrath : Dreck-weg-Tag Wülfrath bricht alle Rekorde

Wülfrath Jede Stadt hat ihren Piccobello-Tag, in Wülfrath wird Samstag, 14. März, klar Schiff gemacht. 933 Anmeldungen liegen für diesen Dreck-weg-Tag vor, das ist Rekord. Höchststand bislang wurde im Jahr 2014 mit 665 Aktiven erzielt.

Die größte Gruppe beim Dreck-weg-Tag 2020 stellen die Freien Aktiven Schulen Wülfrath, die hauseigene Kita inklusive, mit insgesamt 220 Schülern und Kindern. Sie teilen sich voraussichtlich in 17 Gruppen auf und sammeln in mehreren Gebieten Abfälle, Müll und Unrat ein. Auch die anderen Wülfrather Schulen und mehrere Kitas gehen bereits Freitag, 13. März, an den Start. Und um die 1000er-Marke zu knacken, nehmen Abfallberaterin und Organisatorin des Termins Ulrike Eberle nebst Team weitere Anmeldungen telefonisch unter 02058-18277 oder per E-Mail via u.eberle@stadt.wuelfrath.de an.