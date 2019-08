Infoveranstaltung in Wülfrath : Regionalplan spaltet Bürgermeinungen

Wülfrath Mit einem Punktesystem wurden vier Flächen in Wülfrath bewertet. Die Bürgermeisterin erklärte, die Stadt müsse handlungsfähig bleiben.

Anregungen können per Mail an Dez32.Regionalplanung@brd.nrw.de oder schriftlich an Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 32, Postfach 300865, 40408 Düsseldorf, eingereicht werden.

Laut Bedarfsberechnung werden in Wülfrath bis 2040 genau 927 neue Wohneinheiten benötigt. Mit Berücksichtigung der Wohneinheiten in und um Düsseldorf steigt der Bedarf auf 1250.

So hat die Verwaltung der Bezirksregierung nach interner Prüfung vier Flächen vorgeschlagen, die eine solche Bebauung perspektivisch zulassen würden. Nach Punktesystemen sind die Teilbereiche, die sich an der westlichen Düsseler Straße, am südlichen Flehenberg, im Bereich „In den Eschen“ sowie südlich „Am Wasserturm“ finden lassen, überprüft worden. Anhand der Präsentation konnten die anwesenden Bürger die Priorität der Punktevergabe einschätzen. Demnach konnten bei der Minimierung von Verkehrsaufwand und –belastung maximal 40 Punkte erzielt werden, das Thema der ökologischen Konfliktvermeidung erhielt im Gegenzug nur maximal 15 Punkte. Ein Kritikpunkt, der in der anschließenden Diskussionszeit Berücksichtigung fand. So erschloss sich den Bürgern, die zu großen Teilen direkte Anwohner der Bereiche sind, die Punktevergabe nicht.