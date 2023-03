Finanzen in Wülfrath Rat verabschiedet den Nachtragshaushalt 2023

Kämmerer Stephan Hölterscheidt hatte nach der Abwahl des Vorgängers Paul-Georg Fritz keine einfache Aufgabe. In der ersten Ratssitzung am Dienstagabend hatte er für die Politik aber gleich zwei positive Nachrichten zum Thema Haushalt: Zum einen konnte das Jahr 2022 mit einem besseren Plus abgeschlossen werden und zum anderen fällt das zu erwartende Defizit im Nachtragshaushalt geringer aus als zunächst angenommen.