Bauen und Wohnen in Wülfrath Mehrheitliches Ja zur Bebauung am Flehenberg

Wülfrath · Am südlichen Flehenberg soll zum Teil sozial geförderter Wohnraum entstehen und so bei der Not nach Wohnraum Abhilfe schaffen. Doch das Projekt ist nicht unumstritten.

28.06.2024 , 15:00 Uhr

Noch ist die Fläche grün, künftig soll hier am Flehenberg aber neuer Wohnraum entstehen. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Anna Mazzalupi