Wülfrath : Platz für 400 Wohnungen

Düssel-West aus der Vogelperspektive. Dieses Ackerland wird als „Allgemeiner Siedlungsbereich“ in den Regionalplan aufgenommen. Foto: Frank Tusch

Wülfrath Trotz Kritik: Rat bestätigt Regionalplan. Bei der Sitzung im Rathaus kam es aber zu langen Diskussionen.

Einen Tag nach Ablauf der Anhörungsfrist hat der Rat die Stellungnahme der Stadt Wülfrath zur ersten Änderung des Regionalplans Düsseldorf (RPD) nachträglich bestätigt. Damit kann die Regionalplanungsbehörde die Flächen „Düsseler Straße“, „In den Eschen“ und „Flehenberg“ mit Abschluss des Verfahrens im kommenden Jahr als „Allgemeine Siedlungsbereiche“ (ASB) in den Regionalplan aufnehmen. Der Vorgang ist höchst umstritten, vor allem was die Fläche an der Düsseler Straße betrifft.