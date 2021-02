Überhöhte Geschwindigkeit wurde zum Verhängnis : Zu schnell gefahren - und wegen 440 Gramm Marihuana festgenommen

Wülfrath Die Polizei hatte sich zu Geschwindigkeitsmessungen an der Adresse Am Rathaus aufgestellt. Dabei stoppten sie einen 28-jährigen Wülfrather. Im Fußraum des kontrollierten Fahrzeugs stießen sie auf gut 440 Gramm Marihuana.

Donnerstagnachmittag nahmen die Beamten in Wülfrath an der Straße Am Rathaus Geschwindigkeitskontrollen vor. Kurz nach 17 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung dabei ein Audi A5 auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit stadtauswärts in Richtung „Ellenbeek" düste. Das Auto wurde angehalten und im Rahmen ihrer Kontrolle bemerkten die Beamten einen intensiven Cannabisgeruch im Inneren des Wagens. Bei ihrer Durchsuchung stellten sie im Fußraum des Beifahrers insgesamt fünf Pakete sicher. Darin befanden sich etwa 440 Gramm Cannabis und etwas Haschisch.