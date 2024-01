Vandalismus in Wülfrath Ritsche verurteilt rechtsradikale Schmierereien

Mitten in der Stadt sind rassistische und rechtsradikale Schmierereien zum Jahresbeginn aufgefallen. Sowohl im Generationen-Park als auch in der Innenstadt waren sie noch am Mittwoch, 3. Januar zu sehen. Unter anderem wurde das Hinweisschild vom Spielplatz mit einem Hakenkreuz verunstaltet und auch Sitzbänke beschmiert.