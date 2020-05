Rainer Ritsche, Bürgermeister-Kandidat : „Ich kenne die Prozesse, habe Führungserfahrung und kenne die Beschäftigten in der Verwaltung“

Rainer Ritsche sammelt nun Unterschriften von Bürgern, die seine Kandidatur unterstützen möchten. Foto: Rainer Ritsche

Wülfrath Als Kämmerer und Erster Beigeordneter kennt Rainer Ritsche die Verwaltung aus dem Effeff. Jetzt kandidiert der 54-Jährige für den Job als Bürgermeister. Ein Gespräch über virtuellen Wahlkampf, Pläne und Ziele.

Herr Ritsche, seit April 2010 arbeiten Sie für die Verwaltung der Stadt Wülfrath. Warum möchten Sie nun Bürgermeister werden?

RITSCHE Ich habe in den vergangenen Jahren sehr eng und vertraut mit der Amtsinhaberin zusammengearbeitet, so dass ich inhaltlich gut mit den laufenden Themen vertraut bin. Wir haben uns gemeinsam mit der Politik für einen Weg der Sparsamkeit entschieden. In einigen Bereichen ist das überdreht worden.

Nämlich wo?

RITSCHE Beispielsweise ist bei der Modernisierung der Innenstadt mithilfe der Städtebauförderung übersehen worden, dass die Personalressourcen genau wie die Euro nur einmal zur Verfügung stehen. Schauen Sie sich den Zustand einiger Straßen an, der öffentliche Raum ist der Lebensraum der Menschen – nicht nur in der Innenstadt. Um Menschen im Sinne der Strategie 22+ nach Wülfrath zu locken möchte ich da ran. Der politische Traum von großen Einsparungen durch mögliche Umverteilung von Pesonalressourcen in der Verwaltung ist meines Erachtens spätestens seit der letzten Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts ausgeträumt. Ich bin zuversichtlich, dass sich diese Erkenntnis nun auch in der Politik und der Bürgerschaft durchsetzt und damit neue Gestaltungsspielräume entstehen können. Die möchte ich nutzen.

Wann haben Sie beschlossen, zu kandidieren?

RITSCHE Die Entscheidung habe ich tatsächlich erst im Mai zusammen mit meiner Familie getroffen.

Warum sind Sie der geeignetste Kandidat im Vergleich zu den Mitbewerbern?

RITSCHE Benjamin Hann und Andreas Seidler schätze ich als Menschen sehr. Beide haben sich in unterschiedlicher Funktion bereits sehr für die Stadt verdient gemacht. Zu beiden habe ich ein sehr gutes Verhältnis. Das soll auch im und nach dem Wahlkampf so bleiben. Nach der Gemeindeordnung ist der Bürgermeister verantwortlich für die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung. Er bereitet die Ratsbeschlüsse vor und entscheidet in Angelegenheiten, die ihm vom Rat oder den Ausschüssen übertragen worden sind. Ich kenne die Prozesse, habe Führungserfahrung und kenne die Beschäftigten in der Verwaltung mit Ihren Stärken und Potenzialen. Wer aber der geeignetste Kandidat ist und welchen Typ Wülfrath braucht beurteilen aber die Wähler - nicht ich.

Warum gehen Sie als parteiloser Bürgermeisterkandidat ins Rennen?

RITSCHE Welchen Vorteil bringt eine Parteimitgliedschaft? Ich hatte in der Vergangenheit kein Problem, mit allen Parteien und Wählergruppierungen sachlich, offen und konstruktiv zusammenzuarbeiten. Das soll auch in Zukunft so bleiben. Die Probleme sind groß genug, um die besten Lösungen jenseits fester Strukturen zu suchen.

Wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie die nötigen Stimmen bekommen?

RITSCHE Ich glaube, es wird spannend. Wenn ich ohne Zuversicht wäre, würde ich mich nicht um das Amt bewerben.

Wie läuft Wahlkampf in Zeiten der Corona-Pandemie?

RITSCHE Für mich läuft der Wahlkampf wie immer - ich habe nämlich vorher noch nie Wahlkampf gemacht. Natürlich behindern die Kontaktbeschränkungen, sodass verstärkt auf digitalen Transfer und Austausch zurückzugreifen sein wird. Ich bin gerade im Begriff eine Homepage an den Start zu bringen.

Es liegen einige Sachen im Argen, braucht Wülfrath jetzt einen Sanierer?

RITSCHE Nein, das glaube ich nicht. Wir haben den Haushalt gemeinsam in mehreren Runden auch mit der Politik auf links gedreht. Weitere städtische Infrastrukturen infrage zu stellen macht aus meiner Sicht aus dieser kleinen, lebendigen und liebenswerten Stadt eine Schlafstadt. Ich glaube, dass die Bürger zurecht den Erhalt städtsicher Einrichtungen wie der Medienwelt, der Wasserwelt oder des Kinder- und Jugendhauses erwarten.

Hilft es, nur den Rotstift anzusetzen?

RITSCHE Wir müssen uns der Tatsache stellen, dass die Sparanstrengungen der vergangenen Jahre nicht ausgereicht haben, um dem Eigenkapitalabbau nachhaltig entgegenzutreten. Das erfordert den Mut, das auch den Bürgern zu sagen - und zwar vor der Wahl! Wenn es keinen neuen Solidarpakt des Landes gibt oder das Land die Kreisordnung NRW so ändert, dass der Kreis Mettmann die Möglichkeit erhält, eine progressive Kreisumlage festsetzen zu können, sind Steuererhöhungen nach der Wahl unausweichlich. Das habe ich bereits in meiner Haushaltsrede dargestellt - Corona macht es nur noch offensichtlicher. Da kann das Land über die Kommunalhaushaltsverordnung Bilanzierungshilfen ermöglichen wie es will - die Liquidität fehlt in den Kassen der Städte! Warten wir mal ab, was da auf den Weg gebracht wird.

Was wollen Sie, sollten Sie Bürgermeister werden, als erstes anpacken?