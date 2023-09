Premiere in Wülfrath Run auf das Puky-Werk

Konzentriert tritt Alpay (5) in die Pedale des Mountainbikes. Vor ihm liegt ein kleines Hindernis, das es zu überwinden gilt. Zielsicher steuert er es an und fährt sicher drüber. Ein Grinsen macht sich auf seinem Gesicht breit, während seine Eltern Özge und Yüksel Sümbül stolz von der Seite aus zusehen. Alpay ist nun so motiviert und dreht noch eine weitere Runde durch den Parcours. „Ich glaube, ein anderes Rad will er jetzt nicht mehr haben“, sagt Mutter Özge Sümbül lachend.